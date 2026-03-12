Haberler

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Deniz Kuvvetleri, Orta Doğu'da görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 denizcinin hafif yaralandığını bildirdi. Yangının, bölgedeki askeri çatışmalarla bağlantısı olmadığı belirtildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'da görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 denizcinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Orta Doğu bölgesinde konuşlu bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının geminin ana çamaşırhanesinde çıktığı ve olayın bölgedeki askeri çatışmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ford uçak gemisinin ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında yürüttüğü askeri faaliyetlere destek amacıyla Kızıldeniz'de görev yaptığı hatırlatıldı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı