Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Ecza Deposunda Yangın

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ecza deposunda yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi Eczane Deposu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ecza deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı ufak çaplı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangın sonucu ecza deposu kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangınla inceleme başlattı. - İSTANBUL