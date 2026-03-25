Üsküdar'da şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Üsküdar'da bir şantiye alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın esnasında konteynerlerde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak'taki şantiye alanında saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin barındığı konteynerlerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında konteynerlerde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, konteynerlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
