Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Bir Yaralı

Üsküdar Vecdi Diker Tüneli'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada bir araç yanarken, bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da tünel içinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç yanarken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Üsküdar Vecdi Diker Tüneli Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tünel içinde hareket halinde olan dört araç yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza esnasında en arkada bulunan hafif ticari araç kaza nedeni ile yanmaya başladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken. Polis ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza esnasında tünel içinde yoğun trafik oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
