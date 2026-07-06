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Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram madde ele geçirildi

Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram madde ele geçirildi
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İstanbul Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 816 gram uyuşturucu ve 106 bin 800 TL ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde ve 106 bin 800 TL ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen bölgede gerçekleştirilen fiziki takipte şüpheli şahısların koordineli şekilde hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilirken; yapılan operasyonla birlikte U.B. (23), O.O.Y. (32) ve Y.M.O.Y. (37) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, devam eden çalışmalarda bağlantılı oldukları ikamet adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 101 paket halinde satışa hazır marihuana, 500 gram preslenmiş marihuana, 900 gram marihuana, 47 paket kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 106 bin 800 TL ve 1 adet satış kayıtlarının bulunduğu ajanda ele geçirilirken, toplamda 1 kilo 816 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan U.B. isimli 'TCK 191' suçundan tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, O.O.Y. ve Y.M.O.Y. isimli şahıslar ise 'TCK 188' suçundan 02.07.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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