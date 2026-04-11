Üsküdar'da trafikteki tartışma kurşunlamayla bitti: 3 silahlı saldırgan tutuklandı

Üsküdar'da trafikte tartışma sonrası motosikletli saldırganlar, bir aracın üzerine ateş açtı. Polisin takibi sonucu saldırganlar yakalanarak tutuklandı.

Üsküdar'da trafikte tartıştıkları şahsın aracını oto yıkamada kurşunlayan motosikletli saldırganlar, polis takibi sonucu yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Mart günü saat 00.20 sıralarında Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.F.D. (31) isimli şahıs, 06 plakalı BMW marka otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gittiği sırada plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs tarafından aracına ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, müşteki A.F.D.'nin olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etmesi üzerine harekete geçildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği belirlenirken; 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildi.

Kamera görüntüleri ve saha çalışmalarının derinleştirilmesiyle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler; 15 suç kaydı bulunan A.Y. (27), 2 suç kaydı bulunan M.C.E. (22) ve 18 suç kaydı bulunan E.Y. (25), 3 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 5 Nisan günü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
