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Üsküdar'da Toprak Kayması: Dron ile Görüntülendi

Üsküdar'da Toprak Kayması: Dron ile Görüntülendi
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Üsküdar'da meydana gelen toprak kayması, Küplüce Mahallesi'nde iki binanın arka tarafında oluştu. Olayda can kaybı yaşanmazken, 9 daire ve 3 dükkan tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerinin dron ile görüntülenmesiyle heyelan büyüklüğü gün yüzüne çıktı.

Üsküdar'da meydana gelen toprak kayması günün ilk ışıklarında dron ile görüntülendi

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arazide heyelan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Günün ilk ışıklarında ise olayın büyüklüğü ortaya çıktı.

Olay yerini gören çevre halkı tedirginlik yaşarken olay yeri dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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