Haberler

Üsküdar'da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü

Üsküdar'da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da seyir halindeki bir tırın dorsesindeki ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya çarptı. Tablaya çarpması sonucu devrilen tabela, park halindeki 7 aracın üzerine düştü. Kazada can kaybı ya da yaralanma yok, polis inceleme başlattı.

Üsküdar'da seyir halinde bulunan bir tırın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpıp düşmesi nedeniyle 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar