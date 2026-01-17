Üsküdar'da tırın üzerindeki ekskavatör tabelaya çarptı: 7 araç zarar gördü

Üsküdar'da seyir halinde bulunan bir tırın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpıp düşmesi nedeniyle 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL