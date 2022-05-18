Öfkeli sürücü taksiciyi fena dövdü! Göğsüne bastı, ellerini tutup kendini yumruklattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öfkeli sürücü taksiciyi fena dövdü! Göğsüne bastı, ellerini tutup kendini yumruklattı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Üsküdar'da taksici ile bir sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücünün yere yatırdığı taksiciyi ellerinden tutarak kendi kendini yumruklatması kameraya yansıdı.

Üsküdar'ın Altunizade Mahir İz Caddesi'nde geçen cuma öğle saatlerinde taksi şoförü ile bir sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücülerin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü, yola yatırdığı taksiciyi darbetmeye başladı.

TAKSİCİYE KENDİ KENDİNİ YUMRUKLATTI

Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp, ayağıyla göğsüne bastı. Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü. Bir kişi araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altunizade, Taksi, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Furkan Akdeniz:

Kendilerini yolların kralı zannediyorlar

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title