Son dakika haberi! Üsküdar Meydan'da polis ekiplerinden 'Anneler Günü' sürprizi - Haberler

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Son dakika haberi! Üsküdar Meydan'da polis ekiplerinden 'Anneler Günü' sürprizi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Üsküdar Meydan'da polis ekiplerinden 'Anneler Günü' sürprizi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 Mayıs 'Anneler Günü' dolayısıyla Üsküdar Meydan'da bulunan annelere çiçek hediye etti.

Üsküdar Meydan'da polis ekiplerinden 'Anneler Günü' sürprizi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 Mayıs 'Anneler Günü' dolayısıyla Üsküdar Meydan'da bulunan annelere çiçek hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs 'Anneler Günü' dolayısıyla saat 13.00'de aileleri ile birlikte Üsküdar Meydan'da bulunan annelere çiçek hediye etti. Annelere çiçek takdim eden polisler, kadınların anneler gününü kutladı. Anneler ise mutlu olduklarını dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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