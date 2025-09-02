Haberler

Üsküdar'da Panelvan Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Üsküdar'da Panelvan Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da seyir halindeki bir panelvan araç, motor kısmından dumanlar çıkmaya başlaması üzerine alev aldı. Sürücü neyseki zamanında araçtan inerek kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçtaki hasar nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Üsküdar'da seyir halinde bulunan panelvan tipi araç alev alev yandı. Tamamen yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem Mahallesi Dinlenç Caddesi Koşuyolu Köprüsü altı yakınlarında meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 34 RC 4226 plakalı Mercedes marka Panelvan tipi aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü. Alev alev yanan araçtan geriye sadece hurda yığını kaldı. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.