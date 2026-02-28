Haberler

Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'daki iş yeri kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Bulgurlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin virajı alamayarak iş yerine daldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Bulgurlu Caddesi'nde otomobilin iş yerine daldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın virajı alamayarak hızla savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PH 7536 plakalı otomobilin virajı alamayarak kaldırıma çıktığı ve iş yerinin camını kırarak içeri girdiği görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşların hızla olay yerine koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu