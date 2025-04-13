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Üsküdar'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Öldü

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Üsküdar'da komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda K.H. hayatını kaybetti, şüpheli şahıs polise teslim oldu.

Üsküdar'da komşu tartışması cinayetle sonuçlandı: 1 ölü

İSTANBUL - Üsküdar'da komşular arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından K.H. kaçarak cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye sığınırken kavganın diğer tarafından olan şahıs kokoreç dükkanındaki K.H.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı K.H.'nin hayatını kaybettiği öğrenilirken şüpheli şahıs emniyet güçlerince teslim alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından kokoreç dükkanının etrafına şerit çekilerek önlem alındı ve inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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