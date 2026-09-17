Üsküdar’da iş yerinde yangın paniği

Üsküdar'da 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sat 10.50 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı