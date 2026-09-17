Haberler

Üsküdar’da iş yerinde yangın paniği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar’da iş yerinde yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar’da 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Üsküdar'da 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sat 10.50 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu