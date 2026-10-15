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Üsküdar'da fırtına anaokulu bahçesindeki ağacı devirdi, oyuncaklar zarar gördü

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Üsküdar'da fırtına anaokulu bahçesindeki ağacı devirdi, oyuncaklar zarar gördü
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İstanbul’da etkili olan sağanak ve fırtına, Üsküdar Salacak’ta bir anaokulunun bahçesindeki ağacı devirdi. Devrilen ağaç oyuncaklara ve park halindeki araca zarar verirken, okulda öğrenci bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından Üsküdar'da bir anaokulunun bahçesindeki ağaç devrildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunun bahçesindeki ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaç, anaokulunun bahçesinde bulunan oyuncaklara ve okul kapısında park halindeki araca zarar verdi.

Olay sırasında okulda öğrencilerin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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