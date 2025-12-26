Üsküdar'da eşini kızgın yağ ile yakarak öldüren kadına 24 yıla kadar hapis talebi

Üsküdar'da tartıştığı eşini uyuduğu esnada üzerine kızgın yağ dökerek öldüren Zeynep Gürsül hakkında 24 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki Zeynep Gürsül ile eşi 53 yaşındaki Sinan Gürsül arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan Gürsül yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep Gürsül ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sinan Gürsül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti. Olayın ardından Zeynep Gürsül, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi. Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ifade edilen iddianamede, sanığın kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna dökerek öldürdüğü aktarıldı.

Haksız tahrik indirimi istendi

Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği belirtildi.

24 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep Gürsül'ün 'eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL