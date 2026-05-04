Uşak'ta 7 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Ölü, 34 Yaralı

Uşak'ta akşam saatlerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Aralarında 1 ve 6 yaşında iki çocuğun da bulunduğu vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Vali Serdar Kartal, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı ve tedavi altındaki vatandaşları ziyaret etti.

Uşak'ta akşam saatlerinde 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 34 kişi de yaralandı. Yaralılardan 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 14 kişi kentteki çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındı. Uşak Valisi Serdar Kartal, kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Hastanede tedavi gören bazı yaralıları da ziyaret eden Kartal, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

Vali Kartal'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de eşlik etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
