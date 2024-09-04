Uşak Valisi Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Uşak Valisi Turan Ergün, güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

215 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Ağustos ayında toplam bin 516 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 86,4 oldu. Vali Ergün, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 278 bin 184 şahıs sorgulanırken, 27 bin 438 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 51,1 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 215 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 185 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 20 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 121 olayda 131 koruyucu tedbir ve 202 önleyici tedbir uygulanarak 4 kişiye ise elektronik kelepçe takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 15 bin 895 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 3 bin 24 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen Kaçakçılığı

Vali Ergün, 2024 Ağustos ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 10 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 20 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar hakkında bilgiler vererek; "16 Eylülde üniversitemiz açılacak. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımıza öğrenci kabulleri yapıldı. Bizim sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızın kapasitesi 9 bin 770 kişidir. Bu yıl yurtlarımıza başvuran öğrenci sayımız 2 bin 689 şu anda itibariyle yerleşme işlemleri sonucunda kız yurtlarında bin 122, erkek yurtlarında 736 olmak üzere toplam bin 858 kontenjanımız boştur." dedi.

Vali Ergün, Uşak Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokullarında okuyup yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için yurtlarda boşluk olduğunu belirterek; "İlçelerimizde okuyup yurtlarımızda kalmak isteyen tahmini 700 öğrencimiz olacak. Bu öğrencilerimiz içinde misafir öğrenci olarak başvuranları yerleştirip daha sonrada kalıcı öğrenci statüsüne gelecektir." dedi. - UŞAK