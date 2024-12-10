Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesaj

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Uşak Valisi Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi Yaptı

Uşak Valisi Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Naci Aktaş, düzenlediği bilgilendirme toplantısında asayiş, terör, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik konularında il genelindeki güvenlik durumunu değerlendirdi. 2024 Kasım ayında 146 aranan şahsın yakalandığını ve 11 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

146 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Kasım ayında toplam bin 232 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 88,5 oldu. Vali Aktaş, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 555 bin 716 şahıs sorgulanırken, 28 bin 973 araç kontrol edildi. Bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 134,1 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 146 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 125 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 13 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsın olduğu belirtti.

Kadına şiddetle mücadele

Vali Ergün, toplamda 117 olayda 70 koruyucu tedbir ve 166 önleyici tedbir uygulanarak 3 kişiye ise elektronik kelepçe takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 17 bin 469 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 5 bin 579 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen kaçakçılığı

Vali Aktaş, 2024 Kasım ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 11 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 31 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Okul çevreleri ile servis araçları denetimi

Vali Aktaş, Kasım ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 554 ekip ve bin 583 personel ile 840 okul çevresi, 630 umumu açık alan, 377 okul servisi ve 9 bin 952 şahıs sorgulandığını belirtti.

Vali Aktaş sözlerine emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik uygulamalarına önem verdiğini belirterek; "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizle her noktada trafik denetimi yapıyoruz. Hem görünürde hem görünmeyenle. Vatandaşlarımız yoğun bir trafik denetimi yapıldığını bilsinler. Şuradan kırmızıdan geçiyorum nasıl olsa kimse görmüyor diye bir algıda olmasınlar. Öncelikle kendi canlarına zarar. Bizim derdimiz ceza yazmak değil. Öncelikle vatandaşımızın önce can sonra da mal güvenliğini sağlamak. Bunu sağlamak içinde tabiki de denetimler yapıyoruz. Bizler hiç kimseye ceza yazdık diye övünmüyoruz veya mutlu olmuyoruz. Denetimlerimizi ne kadar yüksek, ceza sayımız ne kadar düşük olursa biz o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü sürücülerimiz trafik kurallarına uyuyor anlamına gelir" dedi.

Öte yandan Vali Aktaş, yılbaşına yönelik vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı tedbirlerin alındığı dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
img

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
img

Emeklilere müjde! Aylık 2 bin TL nakit destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Aralık Polatlı, Beypazarı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 15. bölüm full HD tek parça izleme linki 10 Aralık Salı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 10-11 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 10 Aralık Salı Bir Gece Masalı 15. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Salı hangi diziler var? 10 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 10 Aralık Güncel Sterlin/Pound kuru! SON DAKİKA! Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.