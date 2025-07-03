Uşak'taki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Uşak'taki Yangına Müdahale Devam Ediyor
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Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle meşelik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp, meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Balabancı köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek meşelik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin geniş bir alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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