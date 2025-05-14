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Uşak'taki Kuyumcu Saldırısında Çete Bağlantısı Ortaya Çıktı

Uşak'taki Kuyumcu Saldırısında Çete Bağlantısı Ortaya Çıktı
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Uşak'ta bir kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırının çete bağlantılı olduğu belirlendi. Yakalanan tetikçilerin, Interpol tarafından aranan 'Daltonlar' çetesinin elemanı olduğu ortaya çıktı. 16 şüpheli gözaltına alındı ve birçok silah ele geçirildi.

Uşak'ta 12 Mayıs'ta bir kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, eylemin çete bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan 2 tetikçinin, Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklanan "Daltonlar" çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'in adamları oldukları, İstanbul'da bir hücre evi ve çiftlikten yönlendirildiği belirlendi. Hücre evi ve çiftlik baskınlarında da 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 12 Mayıs'ta Uşak merkeze bağlı Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yer alan bir kuyumcuda gerçekleşmiş, silahlı saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile kuyumcudaki H.K. (70) yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uşak KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Uşak polisi tarafından gözaltına alınan tetikçi İ.K. ile ona saldırı sırasında gözcülük yaptığı anlaşılan R.B.'nin arkasındaki bağlantı mercek altına alındı. İstanbul polisi tarafından yapılan araştırmada, her iki failin Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Rusya'nın başkenti Moskova'da 'çete' davasından tutuklu yargılanan "Daltonlar" adlı çetenin elebaşı Berat Can Gökdemir'ın adamları oldukları öğrenildi. Çetenin de İstanbul'da bir hücre evi ve çiftlikten yönlendirildiği anlaşıldı.

Suç örgütünün üyesi oldukları anlaşılan tetikçilerin, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde hücre evi ile Arnavutköy ilçesinde yer alan bir çiftlikten yönlendirildiği ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen cinayetin tetikçisi, Bahçelievler ilçesinde M.B isimli bir kişinin silahla vurularak yaralanması olayının tetikçisi, Beylikdüzü'nde bir iş yeri kurşunlanma olayının tetikçisi ile suç ağının gelir kaynağı olan yasa dışı bahis işlerini yapan şahıslar ve söz konusu çete adına eylem yapmak amacıyla farklı illerden kandırılarak İstanbul'a getirilen kişilerin de aralarında olduğu toplam 16 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 59 mermi, eylemde kullanılan 2 çalıntı motosiklet, 1 takip cihazı ve 20 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri emniyette devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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