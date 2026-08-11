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Uşak'ta Otobüs-Kamyon Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti, Şoför Tutuklandı

Uşak'ta Otobüs-Kamyon Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti, Şoför Tutuklandı
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Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada, yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan muavin Ali İhsan Polat (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1'i çocuk 7 yaralı taburcu edilirken, kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.A. (49) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta dün yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklandı.

Kaza, dün Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) idaresindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan M.D. (45) yönetimindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste sıkışan muavin Ali İhsan Polat (43) itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ali İhsan Polat ile 1'i çocuk 7 yolcu, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Ali İhsan Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 7 yaralı ise hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yolcu otobüsünün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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