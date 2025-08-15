Uşak'ta Yolcu Otobüsünde 28 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizlere gizlenmiş 28 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli A.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, valizler içinde 28 bin adet sentetik ecza bulundu.

Valizlerin, otobüste yolcu olarak bulunan A.K'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli A.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

