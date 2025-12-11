Haberler

Uşak'ta feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya otomobil çarptı. Kazada Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eşme- Uşak karayolu Ahmetli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay'a (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Dulay da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın cenazeleri Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Eşme istikametinden Uşak istikametine ilerleyen otomobilin, köy yakınlarına geldiği sırada karşıdan karşıya geçen 4 yayadan 3'üne çarptığı ve yayaların savrulduğu anlar yer aldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
