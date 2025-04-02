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Uşak'ta Yaşlı Yayaya Otomobil Çarptı

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Uşak'ta karşıdan karşıya geçen 83 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta otomobilin karşıdan karşıya geçen 83 yaşındaki yayaya çarpması sonucu yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarın'dan Afyonkarahisar istikametine giden F.T. (72) yönetimindeki 09 KB 875 plakalı otomobil otogar kavşağı yakınlarına geldiğinde karşıdan karşıya geçen O.S.'ye (83) çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 83 yaşındaki yaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerince otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken O.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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