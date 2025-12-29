Haberler

Midesinden 1 kilo 116 gram uyuşturucu çıktı

Midesinden 1 kilo 116 gram uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Uşak'ta yürütülen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, İran uyruklu A.S.Z.'nin midesinden 1 kilo 116 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İran uyruklu A.S.Z. isimli şüphelinin midesinden yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan İran uyruklu A.S.Z., sağlık kontrolleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli A.S.Z. sağlık birimlerinde yaptırılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Doktor gözetiminde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, şüphelinin yuttuğu uyuşturucu maddeler doğal yollarla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, 135 parça halinde toplam 1 kilo 116 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.Z. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

