Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 15-31 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 111 bin 979 adet sentetik ecza, 122,7 gram esrar, 60 adet ecstasy, 49,52 gram metamfetamin, 22 kök hint keneviri, bin 670 kullanımlık sentetik kannabinoid, 4 kilo 762 gram sentetik ecza tozu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin 400 Türk lirası, 200 dolar, 100 euro ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı