Uşak'ta Üniversite Yerleştirme İçin Yola Çıkan Aile Kazada Can Verdi

UŞAK (İHA) – Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan (44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Yusuf Torçul yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylan (44) ile kızı Semiha Ceylan (14) olay yerinde, eşi Melike Ceylan ise (39) kaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) ile Huri Elif Ceylan (17) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK