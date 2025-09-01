Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 17 LE 385 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 34 HT 1305 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince, 17 LE 385 plakalı araç sürücüsü ile 34 HT 1305 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan G.K. yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.