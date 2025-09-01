Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 17 LE 385 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 34 HT 1305 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince, 17 LE 385 plakalı araç sürücüsü ile 34 HT 1305 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan G.K. yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK