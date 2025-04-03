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Uşak'ta Tırın Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Ağır Yaralandı

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Uşak-İzmir karayolunda bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu içinde bulunan karı koca ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesine çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpma sonucu otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Güre köyü yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde olan K.G. idaresindeki 42 AOD 893 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ve eşi F.Ö. çıkarıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Uşak'ta Tırın Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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