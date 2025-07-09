Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Uşak'ta Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Uşak'ta, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarında etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması, hem havadan hemde karadan devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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