Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Kızılhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (70) idaresindeki 64 FS 087 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan H.G. (60) ve N.E. (75) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
