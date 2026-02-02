Haberler

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Ulubey-Uşak karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ulubey-Uşak karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D.Ö. (24) idaresindeki 45 LM 065 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.D. (44) yönetimindeki 64 ABL 297 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü S.D.Ö. Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer otomobilin sürücüsü İ.D. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan A.D. (38), A.B. (43) ve H.D. (59) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 45 LM 065 plakalı otomobilin kazada hurdaya döndü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
