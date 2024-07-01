Uşak'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D. yönetimindeki 64 AAG 814 plakalı otomobil ile O.S. idaresindeki 64 KC 942 otomobil çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 3 kişi ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK