Uşak’ta otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (29) idaresindeki 64 ACC 586 plakalı otomobil ile H.H.A. (55) yönetimindeki 64 KB 222 plakalı cip çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. (21), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı