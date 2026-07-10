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Uşak'ta makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Uşak'ta makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü
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Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki makilik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 4 itfaiye ekibi ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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