Uşak'ta makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki makilik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 4 itfaiye ekibi ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı