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Uşak'ta Orman Yangınına Hava ve Karada Müdahale

Uşak'ta Orman Yangınına Hava ve Karada Müdahale
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Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye aracı ve helikopter bölgeye sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Orman Yangını Helikopter Acil Durum İtfaiye 3-sayfa Çevre Yaşam Banaz

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