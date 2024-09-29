Uşak'ta Orman Yangınına Ekipler Yerden Müdahale Ediyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yerden müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Bugün 14.30 sıralarında Karaköse köyünde başlayan orman yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması" dedi. - UŞAK