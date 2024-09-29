Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Orman Yangınına Ekipler Yerden Müdahale Ediyor

Uşak'ta Orman Yangınına Ekipler Yerden Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına 230 personel ve 90 araçla müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yerden müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Bugün 14.30 sıralarında Karaköse köyünde başlayan orman yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Çevre Yaşam Banaz

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Nasrallah gömülmeden Hizbullah'ta yeni lider belli oldu

 Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine, uzun bir aranın ardından toplanıyor! İşte masadaki en önemli konu başlığı

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });