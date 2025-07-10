Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Uşak'ın Banaz ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz günü ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye ekipleri, uçak ve helikopter sevk edildi. Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi son bulurken, karadan müdahale devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, yangında hasar gören alanlar ise dron ile görüntülendi.

Öte yandan, yangında 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltıldı. - UŞAK