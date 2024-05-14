Uşak'ta Orman Muhafaza Memuru Araç Kazasında Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde aracın takla atması sonucu ağır yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Mayıs günü Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki Sivaslı Orman Şefliğine ait 64 NC 171 plakalı pikap arazi görevi dönüşü sürücünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralan Orman Muhafaza Memuru Ümit Durğut ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durğut 4 Mayıs beri tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Öte yandan Durğut'un cenazesi Sivaslı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - UŞAK