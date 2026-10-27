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Uşak'ta okul çevresi denetimlerinde 1067 ekip ve 2665 personel görev aldı

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Uşak'ta okul çevresi denetimlerinde 1067 ekip ve 2665 personel görev aldı
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Uşak'ta “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi kapsamında 14 Eylül-16 Ekim 2026'da polis ve jandarma ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı. Açıklamaya göre bin 67 ekip ve 2 bin 665 personelle 1847 okul ve çevresi ile 860 okul servisi kontrol edildi, 5242 kişi sorgulandı.

Uşak'ta "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplam bin 67 ekip ve 2 bin 665 personelle denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda bin 847 okul ve çevresi, bin 105 umuma açık yer, 259 metruk bina ve 860 okul servis aracı kontrol edilirken, toplam 5 bin 242 kişinin sorgulaması yapıldı.

Açıklamada, eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetim ve kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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