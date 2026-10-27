Uşak'ta okul çevresi denetimlerinde 1067 ekip ve 2665 personel görev aldı

Uşak'ta "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplam bin 67 ekip ve 2 bin 665 personelle denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda bin 847 okul ve çevresi, bin 105 umuma açık yer, 259 metruk bina ve 860 okul servis aracı kontrol edilirken, toplam 5 bin 242 kişinin sorgulaması yapıldı.

Açıklamada, eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetim ve kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı