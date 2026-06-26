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Uşak'ta okul çevrelerinde 20 bin 937 kişi sorgulandı

Uşak'ta okul çevrelerinde 20 bin 937 kişi sorgulandı
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Uşak'ta 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 20 bin 937 kişi sorgulanırken, bin 606 okul servisi denetlendi. Ayrıca 23 bin 101 öğrenciye güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Uşak'ta 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde 20 bin 937 kişi sorgulanırken, bin 606 okul servisi denetlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde 142 okul ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 937 şahıs sorgulanırken, bin 606 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 751 metruk bina ile 689 umuma açık iş yeri denetlenerek gerekli kontroller yapıldı.

Öte yandan, öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel güvenlik, SİBERAY, KADES, trafik ve narkotik konularında 23 bin 101 öğrenci ile 23 bin 394 veli ve öğretmene bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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