Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Uşak'ın Karahallı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, park halindeki kamyona çarparak ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kaza, Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R.I. (23) idaresindeki 64 ADR 857 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 64 DU 095 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Karahallı Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
