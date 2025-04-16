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Uşak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın, aynı yöne giderken ani manevra yapan motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak ile Birinci Akpınar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uzun Sokakta ilerleyen Y.K. (49) idaresindeki 64 AED 918 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Mahmut Yaşar (56) yönetimindeki 64 ACS 835 plakalı motosiklete çarptı. Ani manevra yapmak isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan sürücü, önce aracın üzerine sonrasında ise yola düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralan motosiklet sürücüsü Mahmut Yaşar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerasına göre motosiklet sürücüsü sola dönmek istediği esnada hafif ticari aracın motosiklete çarptığı görüldü. Hafif ticari aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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