Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Uşak'ta motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. (36) idaresindeki 43 AGL 026 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen E.K. (41) yönetimindeki 64 ABM 755 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Şahsenem Pak (31), sağlık ekiplerince Uşak'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Pak'a, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - UŞAK

