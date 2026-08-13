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Uşak'ta makilik ve meşelik alanda yangın

Uşak'ta makilik ve meşelik alanda yangın
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Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan makilik yangın, rüzgarın etkisiyle meşelik alana sıçradı. 5 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi; hava kararınca havadan müdahale durdu, karadan mücadele sürüyor.

Uşak'ta makilik alanda başlayan ve meşelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Kayalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, meşelik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasının ardından havadan müdahale sonlandırıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları karadan devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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