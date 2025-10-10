Haberler

Uşak'ta Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bin 80 adet dolu makaron, pipo tütünü ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 15 bin 80 adet dolu makaron, 5 bin gram pipo tütünü, 30 adet elektronik sigara, 5 adet elektronik sigara likiti, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 38 tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

