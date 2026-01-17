Haberler

Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda 15 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 17 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 15 kilo kaçak kıyılmış tütün, 17 bin adet kaçak makaron ve 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yapılan açıklamada kaçakçılık suçlarlarla mücadelenin aralıksız devam edeceği ifade edildi. - UŞAK

