Uşak'ta İzinsiz Kazı Yapan Üç Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Uşak'ın Karahallı ilçesinde izinsiz kazı yapan üç kişi jandarma tarafından yakalandı. Olay yerinde tarihi eserler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen üç şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karahallı ilçesinde M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) isimli şüphelileri izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada 6 adet tarihi obje (ok ucu, yüzük, metal obje, sikke), 3 adet dedektör, 1 adet yeraltı frekans tespit cihazı, 3 adet kazma, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - UŞAK