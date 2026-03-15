Uşak'taki beton pompası kazasında 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta bir inşaatta beton pompasının devrilmesi sonucu yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 13 Mart günü Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın temeline beton dökme çalışmaları sırasında beton pompası devrilmiş, kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29) pompanın kolunun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında beton firmasının sahibi Y.Y. de (36) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., M.T. ve Ü.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
